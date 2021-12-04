البنك الأهلي يستعين بالوديات استعدادا للدوري

قرر خالد جلال المدير الفني لفريق الكره الأول بنادي البنك الأهلي خوض مجموعة من المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي.



ويسعد البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الجولة السابعة من مسابقة الدوري والمقرر لها 20 ديسمبر الجاري بستاد غزل المحلة.



حيث يفتتح الفريق مبارياته التجريبية الإثنين المقبل أمام فريق شباب البنك الأهلي مواليد 2001 ثم يلتقي بفريق طلائع الجيش الثلاثاء المقبل علي أن يختتم مباريات هذا الأسبوع بودية سيراميكا كليوباترا الجمعة .



ويواصل فريق البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليومية علي ستاد الشرطة الرياضي بالعباسية استعدادا لاستئناف النسخة ال63 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.