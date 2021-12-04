خلال جولتهما بالغربية.. وزيرا التنمية المحلية والزراعة: توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللحوم الحمراء الآمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة.. وخطة لتطوير جميع المجازر|صور

وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ الغربية:

- إنشاء مجمع إداري وطبي بطنطا بتكلفة 800 مليون جنيه

- افتتاح تطوير المرحلة الثالثة من كورنيش طنطا بتكلفة ٣٤ مليون جنيه..

-مجزر بشبشير الحصة بتكلفة 53 مليون جنيه

أجري وزيرا التنمية المحلية المحلية والزارعة جولة ميدانية لافتتاح عدد من المشروعات في محافظة الغربية اليوم..حيث افتتح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المجزر النصف آلي بشبشير الحصة بطنطا وذلك بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .

واستمع اللواء محمود شعراوي والسيد القصير والدكتور طارق رحمي إلي شرح تفصيلي من القائمين عَلِي عملية إنشاء المجزر حول مكوناته وآلية عمله والذي تبلغ تكلفته حوالي 53 مليون جنيه، والذي يهدف إلى ذبح ٢٠ رأس ماشية و ٥٠ رأس أغنام في الساعة بطريقة حديثة ومتطورة ومقام عَلِي مساحة 30 قيراطا بواقع 3 عنابر ذبح مجهزة بأحدث الآلات المتطورة التي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة.

و يشتمل المجزر على 3 عنابر للذبح ،(العنبر الأول : عنبر نصف آلي مخصص لذبح الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ، وعنبرين آخرين : وهي عنابر يدوية تبلغ طاقتها الاستيعابية (20 رأس ماشية / ساعة ، 50 رأس أغنام / ساعة ) لكل عنبر ، محطة معالجة سعة ( 100 م3 / يوم ) ومحطة تدوير مخلفات المجزر لإنتاج العلف ( كوكر ) 3 طن ، كما يشمل المجزر مبنى إدارى ( معمل، خزينة أختام ) ، مبنى خدمات وأمن (غرفة أمن، غرفة عمال ،غرفة مولد كهرباء، غرفة كهرباء ) ، خزان صرف ومعالجة سعة 200 م3 ، خزان مياه احتياطي سعة 200 م3 ومنطقة استقبال الفرت ومنطقة استقبال وفحص الحيوانات ( كارنتينه ) لكل عنبر قبل الدخول لعنبر الذبح.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير.

وأكد وزير التنمية المحلية على توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللحوم الحمراء الآمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر في مختلف المحافظات.

وأكد وزير الزراعة اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم ، وأشار القصير إلى أنه سيتم تحديث وتطوير المجازر بصورة جيدة للقضاء علي الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقري .

ًوقال السيد القصير أن أبرز ما يتميز به مشروع المجزر النصف آلي بشبشير أنه سيتم الاستفادة من مخلفات جميع المجازر الموجودة بمراكز ومدن المحافظة بعد تشغيله ،وذلك من خلال طهيها وتقديمها للمزارع السمكية بدلاً من نقلها إلى مقلب تجميع القمامة الخاص بالمحافظة بمدينة السادات .

ومن جانبه، قال الدكتور طارق رحمي ان المجزر الجديد سيساعد في الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية، وذلك في إطار سعي المحافظة للقضاء على الذبح خارج المجازر وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى.

وأضاف رحمي أنه سيتم استغلال أرض المجزر القديم لإقامة مشروعات تنموية تسهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة .



وقام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بوضع حجر أساس مجمع الجراجات والمجمع الإداري والطبي ( البوريفاج) بطنطا والكائن بشارع البحر بتكلفة مالية 800 مليون جنيه ، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

واستمع اللواء محمود شعراوي والسيد القصير ومحافظ الغربية إلى شرح تفصيلي من الشركة المنفذة للمشروع حول تفاصيله ، حيث سيتم تنفيذ عدد 3 جراجات تتسع لعدد 308 سيارة ، 4 أدوار مركز تجاري ، 5 أدوار مبنى إداري ، 10 أدوار مستشفى تخصصي على مساحة 4300 متر وذلك لتقديم خدمة طبية مميزة ، مما سيسهم في توفير السلع الغذائية وكافة احتياجات المواطنين وتوفير أماكن لانتظار السيارات بأسعار مناسبة لكافة شرائح المجتمع .

وافتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا في المرحلة الثالثة والتي تمتد من شارع الأشرف وحتى الطريق السريع بطول ١.٥ كيلو متر بتكلفة ٣٤ مليون جنيه.

وحضر الافتتاح الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء محمد السيد من الإنتاج الحربي واللواء حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بأعمال التطوير التي تم تنفيذها بكورنيش ترعة القاصد بطنطا في جميع مراحلها، مؤكدا حرص الحكومة عَلِي إنشاء متنفس حضاري ومتنزه لجميع المواطنين بالمحافظات ، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لعواصم المدن في مختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه أشار الدكتور طار رحمي إلى أن الكورنيش تم إنشاؤه على خمس مراحل، الأولى بمنطقة الاستاد، الثانية من شارع سكة المحلة إلى شارع الأشرف، الثالثة التي تم افتتاحها اليوم من شارع الأشرف وحتى الطريق السريع من الزراعي بقحافة، وجاري العمل بالمرحلة الرابعة والتي تمتد من سكة المحلة حتى كوبري فاروق والخامسة في الجهة الأخرى من كوبري الغفران وحتى الطريق السريع، وجاري الانتهاء منها .

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