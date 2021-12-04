نزلة برد بسبب قبلة .. شاهد| بايدن ينفي إصابته بفيروس كورونا

كشف الرئيس الأمريكي " جو بايدن " عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا ، خلال أحد اللقاءات الرسمية ، قائلا :" أنا بخير كل ما في الأمر أن لدي حفيد عمره عام ونصف مصاب بنزلة برد ويحب القبلات وهي مجرد نزلة برد " .

وبدأ على الرئيس الأمريكي ، خلال مؤتمره الذي عقده في البيت الأبيض ليتحدث عن الاقتصاد الأمريكي، بدا أنه يعاني احتقانا واضحا، وسعل مرات عدة ما دفع أحد الصحفيين إلى سؤاله عن صحته.

والبيت الأبيض، الذي تعهد الشفافية التامة حول صحة الرئيس، أصدر بعد ذلك شهادة موقعة من طبيب الأخير تشير إلى أن بايدن خضع لاختبارات بحثا عن 19 عدوى تنفسية شائعة، بما فيها كورونا وأنواع أخرى من فيروس كورونا والإنفلونزا، وكل تلك الاختبارات جاءت نتيجتها سلبية.