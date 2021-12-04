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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | مزاد في جمرك الإسكندرية ورفع أسعار شيري أريزو 5 الجديدة.. ومواصفات نيسان قاشقاي 2022

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبار وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في العناوين التالية:

 

لأهالي بحرى .. مزاد سيارات جمرك الإسكندرية .. تفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فاعليات مزاد جديد يشمل مزادات سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة ، ويشمل أيضا بعض البضائع المتنوعة .

 

موديل 2022 .. رفع أسعار شيري أريزو 5 الجديدة

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية في مصر شيري ، عن زيادة أسعار بعض طرازاته بشكل رسمي ، من بينها السيارة أريزو 5 موديل 2022 الجديدة ، داخل السوق المحلى .

 

سعر ومواصفات.. جيلي ايمجراند X7 موديل 2020

تعتبر سيارات الشركات الصينية من أكثر المركبات انتشارا في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، بسبب أسعارها التنافسية والتكنولوجيا الحديثة المتواجدة بها.

 

MG ترفع أسعار قائمة اسطولها بالكامل في السوق المصري.. تفاصيل

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية الشهيرة أم جي MG ، عن زيادة جديدة رسمية لتشمل جميع طرازات الشركة داخل السوق المحلى المصري ، وهم MG5، وMG6، وZS، وHS، وRX5 .

 

قبل طرحها في مصر.. مواصفات نيسان قاشقاي الجديدة كليًا 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية نيسان ، عن قرب وصول موديل 2022 الجديد من طرازها الشهير قشقاي الى سوق السيارات المصرى .

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