أخبار السيارات | مزاد في جمرك الإسكندرية ورفع أسعار شيري أريزو 5 الجديدة.. ومواصفات نيسان قاشقاي 2022

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبار وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في العناوين التالية:

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فاعليات مزاد جديد يشمل مزادات سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة ، ويشمل أيضا بعض البضائع المتنوعة .

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية في مصر شيري ، عن زيادة أسعار بعض طرازاته بشكل رسمي ، من بينها السيارة أريزو 5 موديل 2022 الجديدة ، داخل السوق المحلى .

تعتبر سيارات الشركات الصينية من أكثر المركبات انتشارا في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، بسبب أسعارها التنافسية والتكنولوجيا الحديثة المتواجدة بها.

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية الشهيرة أم جي MG ، عن زيادة جديدة رسمية لتشمل جميع طرازات الشركة داخل السوق المحلى المصري ، وهم MG5، وMG6، وZS، وHS، وRX5 .

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية نيسان ، عن قرب وصول موديل 2022 الجديد من طرازها الشهير قشقاي الى سوق السيارات المصرى .