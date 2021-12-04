مصرع وإصابة 19 شخصا فى انقلاب سيارة ببنى سويف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 17 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى نفق سنور بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة لنقل الجثتين وهما كامل المصري على عبدالله 70 سنة، ومحمد طه محمد حسين 12سنة ومقيمان بقرية زاوية الجدامى بمحافظة المنيا إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت إشراف النيابة العامة.

ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى.