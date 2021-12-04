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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العرب.. جمال حمزة: إسم وتاريخ منتخب مصر مينفعش للتجربة

جمال حمزة
جمال حمزة

قال جمال حمزة نجم الزمالك السابق أنه حتى الأن لا يوجد شكل واضح أو هوية لمنتخب مصر بعد انطلاقة الفراعنة في بطولة كأس العرب التي تقام لأول مرة تحت رعاية فيفا، وفي كل المباريات التي خاضها المنتخب تحت قيادة كيروش لم يكن هناك شكل معين في الأداء وطريقة اللعب.
وأكد جمال حمزة في تصريحات خاصة لبرنامج "بره الملعب " على أون سبورت إف إم، أن أداء المنتخب أمام لبنان لم يكن مرضيا لكن كان مهم إنه يكسب.  
وأضاف حمزة أنه كان من المفترض أن يكون هناك ايجابيات من المشاركة في البطولة أكثر من ذلك، ومستر كيروش صور لنا كمحللين وإعلام وحتى مشجعين إن البطولة تجربة، وده شيئ من وجهة نظري خاطئ لأنه معاه الهيكل الأساسي للمنتخب ومش ناقص غير 4 لاعبين تقريبا، فين تثبيت التشكيل وطريقة اللعب، حتى الأن مش فاهم مستر كيروش عاوز يعمل ايه، واسم وتاريخ منتخب مصر مينفعش يكون للتجربة في بطولة مهمة وكل ما تقول إنك بتجرب بتشيل الضغوط عن اللاعبين، لكن اللاعب خصوصا في البطولات 

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الزمالك منتخب مصر نجم الزمالك كأس العرب لبنان

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