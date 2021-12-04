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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يعدل العلامة التجارية الخاصة بتركيا

أردوغان يعدل العلامة
أردوغان يعدل العلامة التجارية الخاصة بتركيا

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا يقضي بحصر استخدام اسم "تركيا" باللغة التركية في المنتجات الوطنية المصدرة، وذلك "حفاظا على الثقافة التركية".

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا قرار أردوغان الذي يقضي حصر استخدام اسم "تركيا" باللغة التركية عند كتابة جملة "صنع في تركيا" وجعل هذه الجملة علامة تجارية للمنتجات التركية كافة من أي نوع كانت، وذلك بدل استخدام اسم "تركيا" باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو أي لغة أخرى.

وجاء في المرسوم أنه "في ضوء آلاف السنين من تقاليد الدولة، تعتبر جمهورية تركيا أن من واجباتها الرئيسية الحفاظ على ثقافة وقيم الأمة وتمجيدها من خلال القيام بأعمال نوعية وقيمة تليق بالأمة التركية العريقة".

وأضاف قرار أردوغان أنه سيتم "تبني العلامة التجارية "تركيا" كعلامة تجارية للبلاد في وسائل الإعلام الوطنية والدولية.. وتمثل عبارة "تركيا" وتعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الأمة التركية بأفضل طريقة ممكنة".

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وبذلك، تصبح  كلمة "Türkiye" هي الكلمة الوحيدة المستخدمة في كافة الوثائق الرسمية للبلاد، بما في ذلك المراسلات مع دول ومنظمات أجنبية، بدلا من "Turkey" أو "Turkei" أو "Turquie".

أردوغان تركيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلامة التجارية

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