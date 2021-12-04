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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو: منتخب مصر مرشح دائمًا للفوز بأي بطولة يدخلها

زيزو
زيزو

شدد متوسط ميدان منتخب مصر أحمد سيد "زيزو" على أهمية حصول منتخب مصر على النقاط الثلاث في مباراة السودان التي ستقام على ملعب 974 ضمن فعاليات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وقال زيزو لفيفا تي في فور وصول منتخب مصر لملعب المباراة "هي مباراة هامة جدًا لنا، نسعى لدخول المباراة بشكل جيد من أجل الحصول على الثلاثة نقاط لأنها مباراة خاصة بالنسبة لنا".


وتابع :""يظل المنتخب المصري هو المرشح الأول للفوز بأي بطولة يدخلها، نعمل بشكل جيد ونسعى للفوز بكل المباريات القادمة".

 

مروان حمدي يقود هجوم منتخب مصر أمام السودان.. اعرف التشكيل


أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة السودان، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا بقطر.

 

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:
محمد الشناوي ١ 
عمر كمال ٣ 
أحمد فتوح  ١٣
أحمد حجازي ١١
محمود الونش ١٥
عمرو السولية ٤
أيمن أشرف ١٢ 
حسين فيصل ٢٠ 
أحمد سيد زيزو ٢١
أحمد رفعت ٧
مروان حمدي ١٠

البدلاء

محمد صبحي ١٦
محمود جاد ٣٢
أكرم توفيق ١٤ 
أحمد ياسين ٢
مروان داوود ٦ 
مصطفي فتحي ٨
محمد شريف ٩ 
مهند لاشين ١٧ 
محمد عبد المنعم ١٨
أسامة فيصل ١٩ 
محمد مجدي "أفشة" ٢٢

منتخب مصر محمد الشناوي عمر كمال أحمد سيد زيزو السودان

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