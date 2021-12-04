القسم الثاني| أسوان يسقط في فخ البترول.. وكيما يزحف لصدارة الصعيد

انتهت منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد التي شهدت فوز فريق المنيا علي منافسه الألومنيوم بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتعثر فريق أسوان أمام منافسه بترول أسيوط بنتيجة التعادل السلبي بينما حقق فريق كيما أسوان الفوز علي سوهاج بنتيجة هدف دون رد.

ويستمر فريق أسوان في صدارة ترتيب المجموعات برصيد 20 نقطة بينما اقترب فريق كيما أسوان من الصدارة حيث يقع في المركز الثاني برصيد 19 نقطة وخلفه المنيا برصيد 18 نقطة.

وتعادل فريق بني سويف أمام مركز شباب طامية سلبيا.

وغاب نادر السيد لاعب الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لفريق مركز شباب طامية عن مباراة فريقه اليوم أمام منافسه بني سويف ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

ويأتي سبب غياب نادر السيد عن مباراة فريقه لظهوره في إحدى الإستوديوهات التحليلية الخاصة ببطولة كأس العرب.

وقاد مركز شباب طامية فؤاد سلامه مدرب عام الفريق.



ترتيب مجموعة الصعيد : -

1- أسوان : 20 نقطة

2- كيما اسوان : 19 نقطة

3- المنيا : 18 نقطة

4- بترول أسيوط : 14

5- الألومنيوم : 13

6- الفيوم : 13

7- المدينة المنورة : 12

8- بني سويف : 12

9- ديروط : 12

10- مركز شباب طامية : 11

11- ملوي : 11

12- البداري : 8

13- سوهاج : 7

14- تليفونات بني سويف : 6

15- قنا : 6

16- الاعلاميين :5