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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

وزيرة الثقافة تدشن مركزا لتنمية المواهب بمكتبة حي السلام في أسوان

صدى البلد

دشنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان مركزا لتنمية المواهب في مكتبة حي السلام بوادي العلاقي بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعددا من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم أن مصر تزخر بالنابغين فى كافة المجالات، وأضافت أن امتداد منظومة مراكز تنمية المواهب إلى جنوب مصر يأتي ضمن استراتيجية اكتشاف ودعم الواعدين، وأشارت إلى أن تدشين المركز يأتي تجسيدا لمبدأ العدالة الثقافية، موضحة أن برامج التدريب التى تم إعدادها تهدف إلى صقل مهاراتهم على أيدى متخصصين، ودعت المواهب من أبناء أسوان للالتحاق به للتعبير عن انفسهم وتحقيق طموحاتهم .

وأوضح عطوة أنه تم افتتاح عدد من مراكز تنمية المواهب في مختلف المواقع التابعة لهيئة قصور الثقافة كان آخرها ببيت ثقافة تمى الأمديد بالدقهلية وأضاف أن المركز يقدم دورات تدريبية في مجالات "الموسيقى عزف - غناء، الفنون التشكيلية، التعبير الحركي، الباليه والفنون الشعبية وغيرها من مجالات الإبداع، والتي تتبناها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وزيرة الثقافة صندوق التنمية الثقافية إيناس عبد الدايم هشام عطوة الفنان فتحى عبد الوهاب

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