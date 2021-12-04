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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سبقها الاعتداء بماء نار.. القصة الكاملة لضرب مدير مدرسة بالساطور في المنيا

مدير المدرسة المعتدى
مدير المدرسة المعتدى عليه

أثارت واقعة ضرب مدير مدرسة بالساطور جدلاً واسعاً في المنيا بمركز بني مزار، حين تعرض مدير مدرسة ساقولا الابتدائية لحادث بشع في الساعات الأولى من الصباح عند ذهابه للمدرسة كما يفعل يومياً، لكن قدره رتب له مصير آخر مختلف تماماً عن قضاء يومه داخل المدرسة بشكل طبيعي، وتم القبض على المتهم وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات . 

بداية القصة

مدير المدرسة الذي تم الاعتداء عليه هو عربي أنور 50 عاماً، وبحسب ما قاله في النيابة، فقد كان ذاهباً للمدرسة باكراً، وفي حوالي الساعة السادسة والنصف صباحاً فوجئ بشاب يأتى  ويتحدث معه بطريقة لا يفهمها ، وبعد دقائق أخرج سطورا من بين ملابسه وقام بضربة على يده شلته تماما ثم وجه اليه بعض الضربات وبعدها ضربه أخرى على رأسه سقط على إثرها على الأرض .

وقال مدير المدرسة :  حاولت الهرب منه وكنت أستغيث حتى يأتي أحد لإنقاذى والحمد لله استجمعت قواي حتى قمت بالاتصال بشقيقى الذي اصطحبنى إلى المستشفى في الشيخ فضل وبعدها تم نقلى إلى مستشفى الجامعة وهناك وجدت رعاية كاملة من القائمين على العمل وتم إجراء الجراحة لى .

وأضاف: لا يوجد بينى وبين أحد أى مشكلة وعلاقتى بجميع الناس محترمة وأعمل مدير مدرسة متنقل حتى أخدم الناس والعاملين بالمدرسة والطلبة.

وأوضح أن هذا الشاب ليست المرة الأولى له فى الاعتداء على المدرسة ، لأنه قام منذ 7 شهور  بدخول المدرسة وإلقاء مية نار على بعض الحضور داخل مكتبي وتنازلت عن الواقعة فى ذلك الوقت احتراما لوالده ووالدته التى تعمل معنا فى المدرسة، لكن لم أكن أتوقع أن يعيدها من جديد ويعتدى على مرة أخرى .

وذكر عدد من الأهالى أن المعتدي والمجني عليه تربطهما صلة قرابة بعيدة، وأنه سبق وأعتدي المتهم علي المدير في العام الماضي دون معرفة دوافع ذلك، كما أنا والد المتهم بالمعاش وكان يعمل في نفس المدرسة قبل عامين وعلاقته كانت طيبة بالمدير المعتدي عليه.

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حبس المتهم بضرب مدير مدرسة بالساطور في المنيا 4 أيام.. تفاصيل

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حبس المتهم

 

وبعد أيام قليلة من الواقعة، تم القبض على الشاب المتهم بضرب مدير المدرسة، وقررت نيابة مركز بنى مزار، حبس المتهم بالاعتداء وضرب مدير مدرسة ساقولا الإبتدائية عربي أنور 50 سنة 4 أيام على ذمة التحقيق وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة فى المحضر رقم 36567 جنح بنى مزار .

وزير التعليم يتابع الواقعة

 

وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي يتابع القضية باهتمام بالغ ويوؤكد على إحترام كرامة المعلم وهيبته،  كما أن دكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين على تواصل دائم مع مديرية تعليم المنيا لمتابعة الحالة والاطمئنان عليها ، وذلك وفقاً لبيان وكالة وزارة التربية والتعليم بالمنيا، كما انتقل على الفور المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل الوزارة إلى إدارة بنى مزار التعليمية لمتابعة واقعة تعدى شاب يبلغ من العمر 26 عاما على مدير مدرسة ساقولا الابتدائية رقم 1 عربي انور خليل ابراهيم  التابعة لإدارة بنى مزار التعليمية .

وقال الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن التجاوز فى حق اى معلم مرفوض تماما ،و أن المديرية تتابع باهتمام الحالة الصحية لمدير المدرسة وتؤكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

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