جهود لإصلاحها.. انفجار ماسورة مياه أمام الجهاز المركزي للمحاسبات بـ "صلاح سالم"

تبذل الأجهزة المعنية، جهودا كبيرة لسرعة إصلاح ماسورة مياه انفجرت بالطريق البطئ من محور العروبة - صلاح سالم.

وكانت عمليات محافظة القاهرة، تلقت إخطارا بانفجار ماسورة مياه أمام الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق صلاح سالم.

على الفور تم توجيه رجال المرور وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة البلاغ، لحين الانتهاء من إصلاح الماسورة التي أدت إلي تسرب كميات كبيرة من المياه وغرق الطريق الداخلى أمام عمارات العبور، وجار العمل على شفط المياه.

فيما تم غلق الحاره البطيئة مروريا لحين الانتهاء من البلاغ.

ويناشد موقع “صدي البلد” قائدي السيارات الابتعاد عن الحارة المرورية البطيئة أمام عمارات العبور لحين شفط المياه وتغيير الماسورة.