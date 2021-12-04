عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العرب.. محمد شريف يسجل الخامس لمنتخب مصر في شباك السودان

جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم

احرز منتخب مصر الهدف الخامس فى شباك نظيره السوداني ، فى اللقاء الذي يجمعهما على استاد رأس أبو عبود ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وجاء هدف الخامس لمنتخب مصر فى الدقيقة 79 عن طريق محمد شريف من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء مستغلاً خطأ فادح من حارس مرمى السودان.

وافتتح منتخب مصر، التهديف فى الدقيقة 4 بعد تنفيذ أحمد رفعت لركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس لتعود له من جديد ويسجلها بيساره صاروخية في الشباك.

 

وأضاف منتخب مصر، الهدف الثاني فى الدقيقة 13 عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء.

 

وجاء هدف منتخب مصر الثالث فى الدقيقة 31 بعد توغل أكثر من رائع عن طريق حسين فيصل لمنطقة الجزاء من الجبهة اليسرى مراوغا أكثر من مدافع للمنتخب السوداني ثم مرر كرة أرضية لزميله محمود حمدي الونش الذي أطلق تسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

 

وتمكن منتخب مصر من تسجيل الهدف الرابع فى الدقيقة 57 عن طريق حسين فيصل من متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء.

 

وفي الدقيقة 15، جاء هدف محقق ضائع للمنتخب المصري بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد رفعت إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مروان حمدي برأسية قوية كادت تسكن الشباك لولا تألق الحارس علي أبو عشرين في التصدي وإبعاد الخطورة عن مرماه.

بطاقة حمراء

وتعرض ياسر الطيب لاعب السودان لبطاقة حمراء وطرد مباشر نتيجة تدخل عنيف للغاية على قدم أيمن أشرف لاعب منتخب مصر فى الدقيقة 45.

 

وفي الدقيقة 53 ، تلقي فارس عبد الله لاعب منتخب السودان بطاقة حمراء وطرد مباشر بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة تدخل عنيف على أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر.

 

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على السودان في مباراة اليوم، لحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

 

كان منتخب مصر قد حقق الفوز على لبنان، الأربعاء الماضي، في افتتاح مشواره في بطولة كأس العرب.

منتخب مصر محمد شريف حارس مرمى السودان بطولة كأس العرب الجولة الثانية

ترشيحاتنا

الأوقاف: تجديد إيفاد الشيخ أحمد محمد محمد ريان إلى دولة أستراليا

حبسني وخوفني.. التحقيق مع مصطفى فهمى بسبب فاتن موسى

بعد الفوز.. أحمد موسى: شكل منتخبنا مختلف وهدف أحمد رفعت عالمي.. فيديو

دعاء ليلة الزفاف.. يجلب البركة والمودة بين الزوجين ويقيد الشيطان

أمير مرتضى يعقد جلسات منفردة مع لاعبي الزمالك

بخير.. الاتحاد يطمئن الجماهير عقب إصابة زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

وزير التعليم يوجه تنبيها عاجلا لـ المعلمين وأولياء الأمور

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

البداية 16 ديسمبر..إجراءات فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات بالقانون

حتى لا يقف معاشك.. تعرف على ضوابط أصحاب الإصابات بقانون التأمينات والمعاشات

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات ديمون وبروس ويليس في المقدمة.. كيف تنبأت السينما بظهور فيروسات أوميكرون وكورونا؟

أوميكرون المرعب.. تفاصيل خريطة انتشار متحور كورونا الجديد حول العالم

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

فيديو

للحفاظ على الصحة.. نصائح هامة لمرضى الضغط.. فيديوجراف

والدته تخلت عنه وتزوجت.. محمود يبكي الملايين بـ رسالة مأساوية ..فيديو جراف

شيرين تعلق على طلاقها من حسام حبيب: "بحترمه جدا"

ماذا قال؟.. رد مفاجئ من مبروك عطية عن تحريم فوائد البنوك

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ