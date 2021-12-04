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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عضو تعليم النواب: مشروع قانون العمالة المنزلية يضمن لهم فرص عمل عادلة

النائبة جيهان البيومي
النائبة جيهان البيومي

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم بشأن العمالة المنزلية بهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، في غاية الأهمية لجميع الأطراف المشاركة والفاعلة، بداية من العمالة المنزلية التي يستلزم تشريع يحميها ويحدد مسئوليتها ويضع إطار تشريعي محدد وواضح لها وأيضا صاحب العمل، والذي يضمن المشروع حمايته وحفظ حقوقه وضمانا لاستمرارية الخدمة التي يحتاجها.

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وتابعت البيومي خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، وضع شروطا بالعقد المبرم بين العامل المنزلي وصاحب العمل، من شأنها ضمان شروط عمل عادلة لهم وذلك من حيث تحديد ساعات العمل وأيام العمل.


ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلي أن مشروع القانون يعمل على تشجيع مهنة مهمة يحتاجها نسبة كبيرة جدا، إضافة إلى العمل على حفظ كرامة كل الفئات العاملة بها، ووضع شروط والتزامات من شأنها أن تحسن المعاملة.

 

وتقدمت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، باقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية بهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، وهذا ما دفعنا للنظر إلى الوضع القانوني والدستوري لفئة لا تتمتع بأي حماية تشريعية ألا وهم عمال المنازل.

البحث العلمي مجلس النواب مشروع قانون حقوق العمال العمالة المنزلية النائبة هالة أبو السعد

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