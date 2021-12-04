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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط أعمال تحويل وحدات سكنية لمحلات بالعمرانية في الجيزة

إزالة المخالفات
إزالة المخالفات

قام حي العمرانية بمحافظة الجيزة بضبط أعمال تحويل شقة سكنية لمحل بالعقار 8 شارع اللبودى من شارع ترعة الزمر عمرانية شرقية.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضبط مخالفات تحويل الوحدات السكنية لمحلات تجارية.

و تم إيقاف الأعمال وإزالتها ومصادرة الأبواب والمعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك تحت إشراف السيد محمد نورالدين رئيس حى العمرانية والإدارات المعنية والعمل مستمر.

كما تم تنفيذ حملة على شوارع استديو الأهرام و المعهد و أحمد لطفي السيد و كفر طهرمس من شارع الهرم وتم رفع الإشغالات والتعديات من المحلات والمقاهي والكافيهات المخالفين والباعة الجائلين.

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محافظ الجيزة الجيزة محافظة الجيزة وحدات سكنية رفع الإشغالات الباعة الجائلين الوحدات السكنية

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