خبير معلوماتي يكشف عن أساليب ماكرة لاختراق حسابات السوشيال ميديا .. فيديو

قال المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن حساب "فيسبوك" مرتبط بـ"انستجرام"، والمسانجر، وعندما يستطيع الهاكرز الحصول على كلمة سر أي أكونت، يستطيع الحصول على كل الحسابات الإلكترونية الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وحذر "السخاوي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، من أن هناك إمكانية لتنزيل برمجة خبيثة على الموبايل، تسحب كافة الصور والبيانات الخاصة بأي شخص خلال ثواني، ولكنه لم يقم بالكشف عن هذه الطرق، حتى لا تُستخدم من قبل آخرين.

وأوضح خبير أمن المعلومات، أن الهاكرز من الممكن أن يخترق الحسابات الإلكترونية من خلال لينك أو صفحة مزورة لمواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال هذا اللينك يتم الاستحواذ على كلمة السر.