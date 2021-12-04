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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تشترط جرعة ثالثة لدخول المنشآت العامة والسفر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فضلا عن المتابعة الحظية لمستجدات الوباء والتحرك وفقا لمتطلبات المرحلة، وعليه اشترطت السعودية جرعة ثالثة لدخول المنشآت العامة والسفر.

السعودية تشترط جرعة ثالثة لدخول المنشآت العامة والسفر

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية كشف وفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ أنه بدايةً من 29 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 1 فبراير 2022، سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر.

وأكد المصدر بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه من اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات، واستخدام وسائل النقل العام. وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية من أهمية الحصول على الجرعات التنشيطية للقاحات (كوفيد 19) لتعزيز مستوى المناعة بين أفراد المجتمع، والسيطرة على تفشيات الفايروس، وخصوصًا سلالاته المتحورة. ولما أثبتته الدراسات من مأمونية الجرعات التنشيطية وفعاليتها وأهميتها، نظرًا لوجود فرص تراجع لمستويات الأجسام المضادة في الدم، بعد مضي 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، مما يدعو إلى ضرورة التأكيد على من مضى 6 أشهر فأكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، بالمسارعة إلى تلقي الجرعة التنشيطية.

جرعة ثالثة لدخول المنشآت العامة والسفر

وأوضح المصدر أنه اعتبارًا من التاريخ المذكور آنفًا؛ سيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) شرطاً للآتي:

- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.

- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

-ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وشدَّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة كافة.

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وأشار إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الأوضاع الوبائية.


وقال إن الفئات المستثناة من أخذ اللقاح سوف تكون معفاة من تلك الشروط، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة كافة.

السعودية جرعة ثالثة دخول المنشآت العامة والسفر فيروس كورونا مستجدات الوباء

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