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رئيس التحرير
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بين الناس

تفاصيل انفجار خط مياه عكرة في طريق صلاح سالم .. صور

صدى البلد

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، أن عمليات إصلاح خط مياه عكرة تجري على قدم وساق أمام الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق صلاح سالم، بعد انفجاره.

وأضافت الشركة أن خط المياه المكسور لا يؤثر على ضخ مياه الشرب بالمواسير و الخط المعطل هو خط مياه عكرة.

وتجري عمليات الإصلاح بإشراف على أعمال الإصلاح المهندس / مصطفى الشيمى رئيس شركة المياه.

وتبذل الأجهزة المعنية، جهودا كبيرة لسرعة إصلاح ماسورة مياه انفجرت بالطريق البطئ من محور العروبة - صلاح سالم.

كانت عمليات محافظة القاهرة، تلقت إخطارا بانفجار ماسورة مياه أمام الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق صلاح سالم.

و تم توجيه رجال المرور وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة البلاغ، لحين الانتهاء من إصلاح الماسورة التي أدت إلي تسرب كميات كبيرة من المياه وغرق الطريق الداخلى أمام عمارات العبور، وجار العمل على شفط المياه فيما تم غلق الحاره البطيئة مروريا لحين الانتهاء من البلاغ.

وناشد موقع "صدي البلد" قائدي السيارات الابتعاد عن الحارة المرورية البطيئة أمام عمارات العبور لحين شفط المياه وتغيير الماسورة.

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