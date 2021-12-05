أخبار التعليم | ظاهرة فلكية جديدة بعد قليل .. غروب القمر مع الشمس وعدم رؤيته طوال الليل.. وزير التعليم يوجه تنبيها عاجلا لـ المعلمين وأولياء الأمور

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم يوجه تنبيها عاجلا لـ المعلمين وأولياء الأمور

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيها عاجلا لجميع المعلمين وأولياء الأمور .

وقال وزير التربية والتعليم خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : انضموا إلى ورشة عمل مقدمة من Discovery Education وبنك المعرفة المصري يوم الأربعاء الموافق 8 من ديسمبر 2021 الساعة 5 مساءً ، لمعرفة المزيد عن دور الموارد الرقمية فى تطوير المفاهيم العقلية لدى الطلاب .

رحلة تطوير «رائد الفصل» بالمدارس.. وحلاوة أول منصب يحصل عليه التلاميذ بفضل تصويت أصدقائهم|نوستالجيا

لكل منا ذكريات مع أيام الدراسة والامتحانات، يستعيدها كلما مر الزمن ولا ينساها مهما كبر، وتزامناً مع عودة الدراسة التى تمثل مرحلة هامة فى حياة كل طالب وفترة صعبة فى حياة كل أسرة يسترجع الكثيرون حتى وإن لم يكن لديهم أبناء فى مرحلة التعليم، إلا أن ذكرياتهم مع المدرسة بما تحمله من تجارب طريفة أو قاسية.

جامعة عين شمس تستعد لإطلاق أنشطة طلابية لتنمية مهارات الشباب الإبداعية

أكد محمد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة عين شمس، أن الجامعة تنظم العديد من الأنشطة الطلابية المختلفة منذ بداية الفصل الدراسى الأول للعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، وذلك وسط اجراءات احترازية من فيروس كورونا بمختلف مجالات الأنشطة الفنية و الثقافية و الرياضية و المجتمعية و غيرها .

خبير تعليم يكشف لـ«صدى البلد» استراتيجية تعامل الطلاب مع الضغوط النفسية قبل الامتحانات

مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول تتزايد مشاكل الصحة العقلية والنفسية بسبب زيادة الضغوط النفسية على الطلبة في ظل جائحة فيروس كورونا، وقد عانى الأشخاص من جميع الفئات العمرية من بعض مشاكل الصحة النفسية مثل القلق والاكتئاب والتوتر المزمن وغيرها مثلما حدث السنوات السابقة من إغلاق المدارس وإجراء الفصول الدراسية عبر الإنترنت وتأجيل الامتحانات بسبب الوباء.

جامعة عين شمس: حريصون على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية

تعد الأنشطة الطلابية التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد، ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة وهي التي ترعى مصالحهم وتقوم على تنظيم النشاط الطلابي وكفالة ممارسته وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية.

وزير التعليم ينفي إيقاف تعيين الراغبين في العمل بالحصة

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما نشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بقبول المتطوعين والراغبين في العمل بنظام الحصة لسد العجز في المدارس بجميع الادارات التعليمية.

ظاهرة فلكية جديدة..بعد قليل غروب القمر مع الشمس وعدم رؤيته طوال الليل

نشهد بعد قليل ظاهرة فلكية جديدة حين يصل القمر لمرحلة المحاق وسيكون القمر الجديد (محاق ديسمبر ) فرصة يترقبها جميع هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

جامعة بنها تشارك في المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»

شارك وفد من جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعددا من عمداء الكليات والطلاب، فى فعاليات المعرض الدولي الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021».

10 معلومات عن الكسوف الكلي للشمس اليوم

شهدت الكرة الأرضية اليوم كسوف كلي الشمس، فى واحدة من أهم الظواهر الفلكية التى يحرص الجميع على متابعتها سواء كان من المهتمين بمتابعة الظواهر الفلكية أو من غير المهتمين بشأن متابعة الظواهر المختلفة.