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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإيطالي.. إنتر يدك شباك روما بثلاثية على "الأوليمبيكو"

صدى البلد

حقق إنتر ميلان فوزا كبيرا على مضيفه روما، بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بمعقل روما في الأولمبيكو اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

وسجل هاكان هدف التقدم للإنتر في الدقيقة 15، في حين سجل إدين دزيكو هدف ثاني في الدقيقة 24، و سجل دومفريس هدف ثالث في الدقيقة38.

ورفع إنتر رصيده الى 37 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن ميلان المتصدر مؤقتاً، في حين تجمد رصيد روما عند النقطة 25 في المركز الخامس مؤقتاً.


وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن إنتر تمكن من تسجيل هدف على الأقل في 18 مباراة لعبها خارج ملعبه على التوالي.

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