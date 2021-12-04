الدوري الإيطالي.. إنتر يدك شباك روما بثلاثية على "الأوليمبيكو"

حقق إنتر ميلان فوزا كبيرا على مضيفه روما، بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بمعقل روما في الأولمبيكو اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي.



وسجل هاكان هدف التقدم للإنتر في الدقيقة 15، في حين سجل إدين دزيكو هدف ثاني في الدقيقة 24، و سجل دومفريس هدف ثالث في الدقيقة38.



ورفع إنتر رصيده الى 37 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن ميلان المتصدر مؤقتاً، في حين تجمد رصيد روما عند النقطة 25 في المركز الخامس مؤقتاً.



وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن إنتر تمكن من تسجيل هدف على الأقل في 18 مباراة لعبها خارج ملعبه على التوالي.