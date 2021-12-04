ماري لويس: 40% زيادة في صادرات الملابس الجاهزة خلال 10 أشهر.. فيديو

قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن تطوير المنتجات القطنية في مصر بداية من الزراعة يرفع من قيمة المنتج المصري.



وأضافت "لويس"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "الوقت كان مناسبا للإجراءات الحكومية لإعادة هيكلة الشركات المحلية بداية من الحليج إلى شركات الغزل والنسيج".

وأشارت: "ارتفاع الطلب على المنتجات القطنية المصرية من الملابس ساهم في ارتفاع الصادرات المصرية"، لافتة: "حققنا زيادة بنسبة 40% في صادرات الملابس الجاهزة العام الحالي".



وأوضحت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة: " هناك ارتفاع في صادرات القطاع بنسبة 40% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 لتسجل 1.624 مليار دولار، في حين سجلت 1.157 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، لتواصل بذلك صادرات الملابس تحقيق طفرة منذ مطلع العام الجاري".