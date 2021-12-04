مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: الطائرة نووت تضيف قدرات استطلاع كبيرة

قال اللواء دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الطائرة نووت تضيف قدرات استطلاع كبيرة لأن عمليات الاستطلاع تتم بشكل دوري، لا سيما وأن المنطقة بها إرهاب عابر للحدود، معلقًا: "من يمتلك قدرات الاستطلاع يمتلك القدرة العالية جدا على المحافظة على حدودة ومكافحة الإرهاب".



وأضاف خلال مداخلة عبر سكاي بي، ببرنامج "من القاهرة"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت، أن الطائرة إضافة كبيرة للقدرات المصرية، لافتًا إلى أن هناك قدرات أخرى ظهرت في معرض "إيديكس 2021" وهى منظومة التصدي للطائرة بدون طيار، وتستخدم في حماية المناطق والتجمعات والمناطق الحيوية من الطائرات بدون طيار.



وأشار إلى أن مصر تمتلك منظومة للطائرات بدون طيار ومنظومة للصد وكلاهما في منتهى الأهمية بسبب التحديات الموجودة على الساحة الحالية والمستقبلية، منوهًا إلى أن منظومة الباتروت هي منظومة تدمير والصاروخ الواحد يتكلف مليون دولار، معلقًا: "مش منطقى أضرب طائرة بدون طيار ثمنها إلى آلاف الدولارات بصاروخ ثمنه مليون دولار، خصوصًا وأن الطائرة تحتاج إلى 3 صواريخ على الأقل لتكون نسبة التدمير عالية".



وأوضح أن من المهم امتلاك مصر القدرة على تصنيع الصلب المدرع وهي نقطة مهمة، لأنه يعني الدخول فى تصنيع المدرعات بكامل أشكالها وأنواعها، مشيرًا إلى أن سياسة التسليح تعتمد على القدرة على التسليح والتنويع وكلاهما يساعد على حرية القرار، وهو أحد مكتسبات ثورة 30 يونيو.