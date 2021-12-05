فتح باب التظلمات في حجز سكن لكل المصريين .. غدا

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب تقديم طلبات التظلمات للعملاء "غير المنطبق عليهم الشروط وفقاً للفرز المبدئي" المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 2،"، اعتبارا من اليوم ولمدة 4 أيام.

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق في تصريحات له، إن تلك المبادرة جاءت تلبية لرغبات المتقدمين، لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة لتعديل موقفهم.



أكدت "عبدالحميد"، أنه لن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط الخاصة بتجاوز الحدود القصوى والأدنى للدخل، وتجاوز حدود السن عليهم وقت التقديم، والمُعلن عن فتح باب الحجز بها يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021 : يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021، وتم مد فترة التسـجيل على الموقع الإلكتروني للعملاء مُسددي مقدمات جدية الحجز بالبريد حتى 4 أكتوبر 2021، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وعن آليات تقديم طلبات التظلم المعلنة من جانب الصندوق، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أنه سيتم إتاحة تقديم طلبات التظلم إلكترونياً على رابط:https://cservices.shmff.gov.eg/Complaint، والخاص بالصندوق، حيث سيقوم موظفو الصندوق بدراسة طلبات التظلمات الواردة من المواطنين ومراجعة البيانات والمستندات المستكملة واتخاذ قرار بشأنها إما بقبول التظلم أو رفضه.

وقالت إنه تم الانتهاء من فرز كافة ملفات المتقدمين على إعلان سكن لكل المصريين (2) بمشروعات جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل، حيث تم إجراء الفرز المبدئي لما يزيد على 36 ألف ملف وما يحتويه من مُستندات وبيانات مُسـجلة بواسطة المواطنين الحاجزين على الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك بهدف التحقق من مدى انطباق الشروط على المتقدمين والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة منهم، علماً بأن عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بلغ 19433 عميلا، أما العملاء غير المنطبق عليهم الشروط فبلغ عددهم 16897عميلا.



ونوهت بأنه فيما يخص المواطنين المنطبق عليهم الشروط المتقدمين على إعلان سكن لكل المصريين (2) الخاص بالوحدات الجاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل، والذين يزيد عددهم عن عدد الوحدات، فسيتم تحديد الأولويات على المشروعات المتقدمين عليها فور غلق باب التظلمات، ومن ثم سيتم البدء فى إرسال الملفات إلى الاستعلام الميداني – وذلك وفقاً لترتيب أولويات العملاء – حيث بلغ عددهم36330 متقدما على 32 مشروعا.

جاءت بيانات المتقدمين كما يلي: محافظة كفر الشيخ: مركز الحامول، ومركز سيدى سالم، ومركز قلين - محافظة الوادى الجديد: مركز الفرافرة - محافظة سوهاج: مركز المراغة، ومركز المنشأة، ومركز طما، ومركز طهطا - محافظة المنيا: مدينة المنيا الجديدة، ومركز بني مزار، ومركز مطاى - محافظة الشرقية: مركز أبو كبير، مركز فاقوس، ومركز مشتول السوق - محافظة أسيوط: مدينة أسيوط الجديدة، ومدينة ناصر غرب أسيوط - محافظة الإسكندرية: مدينة برج العرب الجديدة - محافظة بنى سويف: مدينة بنى سويف الجديدة، ومركز بنى سويف، ومركز الفشن - محافظة قنا: مدينة قنا الجديدة، مركز حاجر الجبل، ومدينة غرب قنا، ومركز القارة (أبو تشت)، ومركز القارة (أبو شوشة) - محافظة الأقصر: مدينة طيبة الجديدة - محافظة الاسماعيلية: مركز فايد، ومركز البياضة، ومركز القصاصين - محافظة الغربية: مركز كفر الزيات - محافظة المنوفية: مركز السادات (الخطاطبة) - محافظة البحيرة: مركز بدر.



وأشارت مي عبدالحميد، إلى أنه قد تم البدء بالفعل في إرسال الملفات إلى شركات الاستعلام لعدد 4504 عملاء من الحاجزين بعدد 49 مشروعاً ضمن مشروعات الإعلان والتى بلغ عدد المتقدمين عليها عددا أقل من عدد الوحدات المتاحة، وبيانهم كما يلي: محافظة الإسماعيلية: مدينة السماكين، التل الكبير ،العهدة، القنطرة شرق - محافظة سوهاج: مدينة المراغة، جهينة، مدينة أخميم الجديدة، حي الكوثر- محافظة أسوان: مدينة ادفو، كوم امبو- محافظة أسيوط: أبانوب، أبوتيج، البدارى، الفتح، ديروط، ساحل سليم، منقباد.

محافظة الأقصر: مدينة أرمنت (الريانية)، إسنا، إسنا الدير، الطود، القرنة (الضبعية)، المدامود - محافظة الفيوم: مدينة دمشقين، شدموة، هوارة - محافظة المنيا، مدينة ومركز المنيا (المطاهرة)، سمالوط - محافظة بني سويف: مدينة العلالمة، الواسطى، أهناسيا، بنى سليمان - محافظة قنا: مدينة القارة (بلاد المال)، الوقف، قوص (العليقات)، نقادة (الشيخ حسين )- محافظة البحيرة: مدينة وادي النطرون - محافظة الشرقية: مدينة القرين، أولاد صقر -محافظة المنوفية: مدينة مركزالسادات (الأخماس)، مركز السادات (بديل الدير)- محافظة شمال سيناء: مدينة العريش، بئر العبد - محافظة مطروح مدينة الحمام، سيوة، علماً بأنه تم الانتهاء من إجراءات الاستعلام الميداني والاستعلام الإئتماني لبعض العملاء، وتم بدء إجراءات التعاقد وتسليم الوحدات.



وقالت: أما فيما يخص العملاء الحاجزين بوحدات سكن لكل المصريين (2) للوحدات تحت التنفيذ لمتوسطي الدخل، فقد بلغ عددهم 11467عميلا سيتم إرسال رسائل نصية لهم لاحقاً تتضمن نتائج الفرز وإتاحة التظلم للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، موضحةً أن الصندوق يتيح أكثر من وسيلة تمكن المواطنين من الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص، حيث يمكن للمواطن الاستعلام من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني: https://cservices.shmff.gov.eg/complaint، حيث يقوم المواطن صاحب الطلب بإدخال رقمه القومي والضغط على "نتائج الفرز" لمعرفة موقفه، أو من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.



وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه فى حالة الرغبة فى أى استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أى تليفون محمول، ورقم 090071117 من أى خط أرضى من الساعة ٩ صباحاً :6 مساءً، طوال أيام الأسبوع عدا يومى الجمعة والسبت.

