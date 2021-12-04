نائب بالشيوخ: زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تأكيد على حيوية دورها

أكد النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الزيارة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي اليوم، إلى أكاديمية الشرطة، وحضوره اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين، للالتحاق بكلية الشرطة قائلا: إنها زيارة هامة وتبعث برسائل إلى كل ضباط الشرطة المصرية والطلاب الجدد، بجسامة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لحفظ الأمن في البلاد.

ونوه محسن في تصريحات له اليوم، بما قاله الرئيس، وتأكيده على أهمية تطبيق المعايير المجردة الموضوعية والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر، وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات نحوهم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس بضرورة مواصلة تطوير إمكانيات أكاديمية الشرطة، لضمان مواكبتها أحدث علوم العصر في المجالات الأمنية والقانونية والاجتماعية.

وتابع محسن، أن الشرطة المصرية الوطنية، قدمت أداء مهنيا ممتازا خلال الحرب على الإرهاب، والتصدي للعديد من التحديات الأمنية على مختلف الجهات، وزيارة الرئيس للأكاديمية رسالة بدورهم الحيوي في حفظ الأمن والاستقرار داخل ربوع الوطن لمواصلة أعمال التنمية.

مشددًا على أن الهدف، هو تخريج ضباط شرطة وكما هو عهد الجهاز الأمني في مصر، يتمتعون بالفهم الصحيح والمعرفة الحقيقية لكافة القضايا، وقادرون على إنجاز العمل الأمني وإنفاذ القانون.