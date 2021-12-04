عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان قصير فوق الركبة.. جوهرة تثير الجدل بأنوثتها

صدى البلد

شاركت الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة" جمهورها بصور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "جوهرة" خلال الصور بإطلالة جذابة جريئة،مرتدية فستان جرئ قصير فوق الركبة مكشوف الصدر باللون اللبنى الفاتح.


 

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها.


 

وكان آخر عمل شاركت فيه الراقصة جوهرة فيلم «الفلوس» مع الفنان تامر حسني الذي طرح العام الماضي، وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وتدور قصته حول «سيف»، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية «حلا»، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

9766F877-32E4-4445-8C2C-A3015588EC0A
9766F877-32E4-4445-8C2C-A3015588EC0A
B97871BA-721D-4DC6-BE1C-F8052F935C3F
B97871BA-721D-4DC6-BE1C-F8052F935C3F
اطلالة جوهرة اعمال جوهرة الراقصة الاستعراضية جوهرة الفنانة جوهرة

موضوعات متعلقة

بالصور.. جوهرة تتألق في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

ما تنزلوش الشارع في نوة قاسم.. محافظ الإسكندرية يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين| فيديو

محافظ الإسكندرية يكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الربع الابتدائي.. فيديو

بعد رفع أسعار أسطوانة البوتاجاز..عرفات: كان طفيفاً ولايقارن بالتكلفة الفعلية والأسعار العالمية|فيديو

سونى تطلق خدمة ألعاب جديدة لمنافسة Game Pass من إكس بوكس

صلاح عبد الله يكشف تطورات حالته الصحية بعد سلبية مسحة كورونا "خاص"

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

هل الإسكندرية مهدده بالغرق؟.. متخصص في الأرصاد الجوية يجيب

وزير التعليم يوجه تنبيها عاجلا لـ المعلمين وأولياء الأمور

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

قفزة .. التموين تكشف مفاجأة عن أسعار الذهب |فيديو

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

مات ديمون وبروس ويليس في المقدمة.. كيف تنبأت السينما بظهور فيروسات أوميكرون وكورونا؟

أوميكرون المرعب.. تفاصيل خريطة انتشار متحور كورونا الجديد حول العالم

فيديو

فيديوجراف.. مجاعة وفيضانات وفيروس مميت .. تنبؤات العرافة العمياء لـ 2022

اختارتني من وسط الكل.. عروس تترك حفل زفافها لأجل قطة |فيديو

تفتيش المطاعم .. العثور على رءوس حمير في ترعة بالبحيرة |فيديو جراف

حبسني وخوفني.. التحقيق مع مصطفى فهمى بسبب فاتن موسى

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ