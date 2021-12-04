بفستان قصير فوق الركبة.. جوهرة تثير الجدل بأنوثتها

شاركت الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة" جمهورها بصور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "جوهرة" خلال الصور بإطلالة جذابة جريئة،مرتدية فستان جرئ قصير فوق الركبة مكشوف الصدر باللون اللبنى الفاتح.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها.





وكان آخر عمل شاركت فيه الراقصة جوهرة فيلم «الفلوس» مع الفنان تامر حسني الذي طرح العام الماضي، وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وتدور قصته حول «سيف»، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية «حلا»، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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