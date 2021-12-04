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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة بنزيما في شوط أول سلبي بين ريال مدريد وسوسيداد بالليجا

إصابة بنزيما
إصابة بنزيما

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ريال سوسيداد وريال مدريد، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

الشوط الأول لم يشهد فرصًا خطيرة على المرميين، واقتصر الأمر على تسديدات تصدى لها حارسي الفريقين بسهولة.

وتعرض الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد للإصابة في الدقيقة 16 ليخرج خارج أرضية الملعب ويتم استبداله بزميله لوكا يوفيتش.

تشكيل ريال مدريد

 

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

 

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جويس - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما

الشوط الأول كريم بنزيما الدوري الإسباني ريال مدريد الليجا توني كروس ريال سوسيداد

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