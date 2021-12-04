‏استشاري طب نفسي: القهوة والشاي فيهما مواد كيميائية ويرفعان الأدرينالين في الجسم

أكد الدكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي، أن المزاج عبارة عن مزيج من المشاعر والأفكار والسلوكيات، قائلا: "الخلايا تتواصل عن طريق مواد كيميائية يفرزها المخ في الجسم والطقوس والسلوكيات جزء من المزاج والكيمياء لوحدها متعملش المزاج ولكن العادات تصاحبها لعمل المزاج".

وأوضح الدكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن القهوة والشاي ينتمون إلى نوع من المواد الكيميائية وتزيد الحساسية في خلايا المخ وتنشط الدورة الدموية وفى عناصر كيميائية اساسية، مؤكدا أن الشاي والقهوة من الممكن أن يكونا مصدر غضب أو فرح.

وتابع: "الشخص حينما يكون غاضبا ويتناول الشاي أو القهوة ممكن يكونوا مصدر في زيادة الغضب بسبب الحالة المزاجية السيئة، وعلى العكس إذا كان الشخص سعيد أو في حالة جيدة سيزيد الشاي والقهوة من الحالة المزاجية الجيدة"، مؤكدا أن الكافيين فى الشاي والقهوة يسببان زيادة عمل هرمون الادرينالين في الجسم.‏