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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: مشروع قانون العمالة المنزلية نقلة نوعية لهم لتقنين أوضاعهم وحفظ حقوقهم

النائبة مها عبد الناصر
النائبة مها عبد الناصر

أيدت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن العمالة المنزلية، بهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، موضحة أن هذه الفئة عانت طويلا بسبب عدم وجودهم تحت أي مظلة حماية اجتماعية تضمن حقوقهم.

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تحديد الأجر وعدد الساعات.. شروط جديدة بمشروع قانون العمالة المنزلية لحمايتهم


ونوهت عبد الناصر خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" أن تحديد علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، وعمل شروط بالعقد خاصة بنوع العمل ومدة العقد وكيفية تمديده إضافة إلى عدد الساعات والأجر، سيمثل نقلة نوعية لهذه الفئة لتقنين أوضاعهم وحفظ حقوقهم كاملة من التعدي عليهم.


ونوهت النائبة مها عبد الناصر بأن مزايا مشروع القانون لا تقتصر على العمالة فقط، بل تمتد أيضا إلى صاحب العمل، وذلك بتحديد هوية العامل، ومن ثم إثبات التهمة عليه عند ارتكابه أمور مخالفة.
 

وتقدمت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، باقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية بهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، وهذا ما دفعنا للنظر إلى الوضع القانوني والدستوري لفئة لا تتمتع بأي حماية تشريعية ألا وهم عمال المنازل.

المشروعات الصغيرة مجلس النواب البحث العلمي حقوق العمال لنائبة مها عبد الناصر

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