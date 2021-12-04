بعد رفع أسعار أسطوانة البوتاجاز..عرفات: كان طفيفاً ولايقارن بالتكلفة الفعلية والأسعار العالمية|فيديو

علّق المهندس حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقاً، على قرار رفع أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم قائلاً: رفع الأسعار اليوم كان طفيفاً جداً مقارنة بالتكلفة الحقيقية .

أكد «حسام عرفات» في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON” أن الزيادة التي تم إقرارها اليوم تعتبر زهيدة جداً بالنسبة للمستهلكين ولا تمثل عبئًا على الشارع المصري، محذرا من ما سماه بالمستغلين لأي قرارات لرفع الأسعار من الوسطاء مطالباً الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق لاسيما ما يخص الأسطوانات التجارية التي تباع للمطاعم والمقاهي .

وأوضح «حسام عرفات» أن فئة الاستهلاك المنزلي ستكون أقل تأثراً بجشع المستغلين وستكون تأثيرات طفيفة من قبل بعض تجار التوزيع، مشيراً إلى أن الارتفاعات المقررة اليوم بسيطة جداً وأقل بكثير من الارتفاعات العالمية.

وشدد على أن الحكومة تدعم الشعب المصري، قائلاً: «الارتفاعات قليلة ولا تقارن بما نشهده عالمياً والحكومة تجامل الشارع بشكل أكبر من اللازم خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً وارتفاع تكاليف الشحن».