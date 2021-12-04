حبايب.. السعودية تتعادل مع فلسطين 1-1 في كأس العرب

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث مباراة منتخبي السعودية وفلسطين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب والمقامة بدولة قطر.

وعلى الرغم من دخول الفريقان، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز بعد خسارتهما في الجولة الأولي أمام منتخبي المغرب والأردن إلا أن التعادل الإيجابي كان حليفا لهم في لقاء اليوم.

أحرز محمد رشيد، هدف تقدم فلسطين في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول عقب تمكنه من تسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وعاد لاعبو المنتخب السعودي للمباراة مجددا من خلال فرض الهجمات حتى تمكن من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 81 عن طريق عبدالله الحمدان.

وحصد كل من المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني أول نقطة في مشوارهما حيث يحتل الثنائي المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

وحصد كلاً من المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني، أول نقطة في مشوارهما حيث يحتل الثنائي المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

وخاض منتخب السعودية المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: زيد البواردي

خط الدفاع:سليمان هزازي – مشعل صبياني – وليد الأحمر - نواف بوسل

خط الوسط: سعود عبد الحميد – عبد الله رديف – حامد الغامدي

خط الهجوم: علي مجرشي - فراس البريكان – محمد القحطاني

بينما خاض منتخب فلسطين المباراة بتشكيل مكون من:-



حراسة المرمى: عمر قدورة.

الدفاع: محمد صالح، عبد اللطيف البهداري، ياسر حمد، محمد خليل.

الوسط: محمد باسم، محمد يايمن، ليث خروب، محمود أبو وردة، تامر صيام.

الهجوم: خالد سالم.