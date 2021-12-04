عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حبايب.. السعودية تتعادل مع فلسطين 1-1 في كأس العرب

لقاء فلسطين والسعودية
لقاء فلسطين والسعودية

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث مباراة منتخبي السعودية وفلسطين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب والمقامة بدولة قطر.

 

 وعلى الرغم من دخول الفريقان، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز بعد خسارتهما في الجولة الأولي أمام منتخبي المغرب والأردن إلا أن التعادل الإيجابي كان حليفا لهم في لقاء اليوم.

 

أحرز محمد رشيد، هدف تقدم فلسطين في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول عقب تمكنه من تسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وعاد لاعبو المنتخب السعودي للمباراة مجددا من خلال فرض الهجمات حتى تمكن من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 81 عن طريق عبدالله الحمدان.

 

وحصد كل من المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني أول نقطة في مشوارهما حيث يحتل الثنائي المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

 

وحصد كلاً من المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني، أول نقطة في مشوارهما حيث يحتل الثنائي المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

 

وخاض منتخب السعودية المباراة بتشكيل مكون من:-

 

حراسة المرمى: زيد البواردي

خط الدفاع:سليمان هزازي – مشعل صبياني – وليد الأحمر - نواف بوسل

خط الوسط: سعود عبد الحميد – عبد الله رديف – حامد الغامدي

خط الهجوم: علي مجرشي - فراس البريكان – محمد القحطاني

 

بينما خاض منتخب فلسطين المباراة بتشكيل مكون من:-


حراسة المرمى: عمر قدورة.

الدفاع: محمد صالح، عبد اللطيف البهداري، ياسر حمد، محمد خليل.

الوسط: محمد باسم، محمد يايمن، ليث خروب، محمود أبو وردة، تامر صيام.

الهجوم: خالد سالم.

 

 

السعودية منتخب منتخب فلسطين منتخب المغرب دولة قطر كأس العرب

موضوعات متعلقة

كأس العرب .. منتخب المغرب يكتسح فلسطين 4-0

ترشيحاتنا

ما تنزلوش الشارع في نوة قاسم.. محافظ الإسكندرية يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين| فيديو

محافظ الإسكندرية يكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الربع الابتدائي.. فيديو

بعد رفع أسعار أسطوانة البوتاجاز..عرفات: كان طفيفاً ولايقارن بالتكلفة الفعلية والأسعار العالمية|فيديو

سونى تطلق خدمة ألعاب جديدة لمنافسة Game Pass من إكس بوكس

صلاح عبد الله يكشف تطورات حالته الصحية بعد سلبية مسحة كورونا "خاص"

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

هل الإسكندرية مهدده بالغرق؟.. متخصص في الأرصاد الجوية يجيب

وزير التعليم يوجه تنبيها عاجلا لـ المعلمين وأولياء الأمور

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

قفزة .. التموين تكشف مفاجأة عن أسعار الذهب |فيديو

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

مات ديمون وبروس ويليس في المقدمة.. كيف تنبأت السينما بظهور فيروسات أوميكرون وكورونا؟

أوميكرون المرعب.. تفاصيل خريطة انتشار متحور كورونا الجديد حول العالم

فيديو

فيديوجراف.. مجاعة وفيضانات وفيروس مميت .. تنبؤات العرافة العمياء لـ 2022

اختارتني من وسط الكل.. عروس تترك حفل زفافها لأجل قطة |فيديو

تفتيش المطاعم .. العثور على رءوس حمير في ترعة بالبحيرة |فيديو جراف

حبسني وخوفني.. التحقيق مع مصطفى فهمى بسبب فاتن موسى

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ