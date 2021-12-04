نيفين منصور تكشف تفاصيل مهمة عن ملف الإيجار القديم

قالت الإعلامية نيفين منصور، إن ملف الإيجار القديم من الملفات التى نالت اهتمام لعدد كبير من المواطنين، موضحة أن الإيجار القديم هى علاقة بين طرفين يحكمها اتفاق مكتوب مر عليه 100 عام فى بعض الحالات، 10 سنوات فى حالات أخرى.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن الاتفاق بين المالك و المستأجر فى الإيجار القديم وصل فى بعض الحالات لـ عدم الرضى.

ولفتت إلى أن هناك أحد الأطراف يقول العقد شريعة المتعاقدين، و متمسك بما هو مكتوب فى عقد الإيجار حتى ولو مر عليه 100 عام، و الطرف الأخر يقول " غير منطقي أن يبقى الحال على ما هو عليه ويصبح إيجار عمارة بالكامل 100 جنيه، أو وحدة سكنية فى مكان مميز تكون إيجارها 5 جنيهات".

وأشارت إلى أن كل طرف يتحدث بحجة، ويوضح موقفه، معلقة : "كان من المفترض أن يكون هناك قانون عن الإيجار القديم من مجلس النواب السابق، ولكن لم يخرج للنور حتى الآن، وأكدت أن المستشار عمر مروان وزير العدل تحدث فى تصريحات وقال إن إيجار القدم ليس من القوانين التى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب للمناقشة".

