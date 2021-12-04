سيدات سلة سموحة يفوز على نادي الشمس ويتأهل للمنافسة مع الـ 4 الكبار

تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي سموحة بقيادة كابتن ياسر عبدالرحمن الي الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، بعد نجاحه في تخطي عقبة فريق الشمس في الدور ال٨ من البطولة.



أقيمت المباراة اليوم في القاهرة، وقدم خلالها فريق سيدات سموحة عرضًا قويًا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٤٧/٦٤، وشهدت المباراة تفوقا كاملا لنادي سموحة، الذي أنهى الفترة الأولى بنتيجة ٧/١٦، وفي الفترة الثانية واصل الفريق أداءه الجيد ليتقدم بنتيجة ١٩/٣٣، ليستمر سيطرته على الملعب في الفترة الثالثة بنتيجة ٣١/٤٨، ثم يحسم المباراة بفوز ساحق بنتيجة ٤٧/٦٤ .



وتلتقي سيدات سلة سموحة مع فريق نادي الأهلي في أولى مبارياته في الدور القبل النهائي على أن يتم تحديد موعدها في وقت لاحق، ويضم الجهاز الفني للفريق "كابتن ياسر عبدالرحمن المدير الفني وكابتن هشام شوقي مدرب عام وكابتن مصطفى جامع مدرب عام وكابتن حاتم خالد مدرب مساعد وكابتن محمود فرج مدرب أحمال ودكتور سارة عبدالناصر علاج طبيعي وكابتن شروق بدراوي أحصائي".