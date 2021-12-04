الريف المصري: 142 ألف فدان مزروع تابع للشركة.. فيديو

قال عمرو عبد الوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري، إن أسعار السماد العالمية ارتفعت في الفترة الأخيرة، مضيفا:" عملنا على توفير أسعار السماد للمزارعين وكان هناك دعم من وزير الزراعة ".



وأضاف عمرو عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “: ”عندما ترتفع أسعار الأسمدة تؤثر على مستلزمات الإنتاج ".

وتابع عمرو عبد الوهاب :" من أهم الشرائح التي نقدم الدعم لها هي شريحة صغار المزارعين والشباب وتمثل أكثر من 11 ألف منتفع متواجدين على مناطق الريف المصري، وتم جلب أسمدة مدعمة بحوالي 1500 طن لتدعيم كل المنتفعين المتواجدين على أراضي الريف المصري ".

وأكمل عمرو عبد الوهاب :" إجمالي المساحات المزروعة في مشروعات الريف المصري 142 ألف فدان، ومعظم الزراعات مختلفة الأنواع طبقا لمناطق المشروعات الريف المصري مثل الزيتون والنخيل ومختلف المحاصيل البستانية والخضروات ".

ولفت عمرو عبد الوهاب :" تم تسويق حوالي 550 ألف فدان من مشروعات الريف المصري وفي كل منطقة من مناطق الريف المصري بها منطقة خدمية ومنطقة إدارية تابعة للشركة".