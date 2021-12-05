شاهد| ماذا فعل طلاب مسلمون طردتهم مدرسة لرغبتهم في صلاة الجمعة

أصدرت مدرسة بريطانية اعتذارًا مذلًا بعد أن أثارت لقطات تظهر طلابًا مسلمين يصلون خارج أسوار المدرسة في الطقس البارد غضبًا داخل المجتمع البريطاني .

أثار الفيديو الذي يظهر تلاميذ في أكاديمية أولدهام الشمالية وهم يؤدون صلاة الجمعة في الخارج رد فعل غاضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن زُعم أن معلمة "طردتهم من الفصل الدراسي".

في المقطع ، يمكن رؤية حوالي ثمانية صبية راكعين ورؤوسهم منحنية على الرصيف ، بينما يبدو أن أحد أعضاء طاقم المدرسة يرتدي سترة عالية الوضوح يراقبهم.

بعد الانتهاء من صلاتهم ، ما زال الأولاد يرتدون ستراتهم وأحذيتهم المدرسية ، وقفوا بسرعة وبدأوا في حمل حقائبهم المدرسية.

قوبلت اللقطات بغضب واسع النطاق ، حيث وصف المشاهدون الغاضبون المشاهد بأنها "مؤلمة" و "مثيرة للاشمئزاز".

أوضحت أكاديمية أولدهام الشمالية منذ ذلك الحين أن الطلاب لم يتمكنوا من الصلاة في الداخل بسبب الفيضانات الشديدة التي تسببت في أضرار جسيمة وأغلقت 15 فصلاً دراسيًا.

وفي بيان صدر بعد انتشار المقطع ، أصدرت المدرسة "اعتذارًا صادقًا" وأكدت فتح تحقيق.