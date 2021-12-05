رئيسة برلمان بلجيكا : المستشار جبالي أطلعني على حجم التقدم في حقوق الإنسان بـ مصر

قالت إليان تايليوكس رئيسة مجلس النواب البلجيكي، تعليقا على لقائها مع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن الحوار مع الجانب المصري هو أفضل طريق لفهم يعضنا البعض، ونقطع الطريق على وسطاء الشر .

وأضافت إليان تايليوكس في تصريحات خاصة لـ الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد “، :” العلاقات المصرية البلجيكية في أفضل حالة ولدينا الكثير من المصالح المشتركة والسياسية والاجتماعية”.

وتابعت :" مع الجهود المصرية في شتى المجالات لا يمكن في بلجيكا إلا أن ندعم القاهرة كي تصبح أقوى لأن ذلك يصب في المصلحة الأوروبية".

وأكملت :" المستشار حنفي جبالي اطلعني عن حجم التقدم في مصر في ملف حقوق الإنسان والتشريعات التي تصب في هذا الإطار ولم اجد إلا الثناء على هذا الجهد واطلعني على حجم الجهود التي بذلك في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية ".

ولفتت :" تلقيت دعوة من رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي لزيارة مصر وقبلت الدعوة واتصور انني سأكون في القاهرة في النصف الأول من العام المقبل ".