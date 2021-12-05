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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نشرة أخبار البرلمان | شروط جديدة بمشروع قانون العمالة المنزلية لحمايتهم.. الفصل لمتعاطي المخدرات و200 ألف جنيه غرامة لمن ساعده

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

 

تحديد الأجر وعدد الساعات.. شروط جديدة بمشروع قانون العمالة المنزلية لحمايتهم

 

الغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه..عقوبة جريمة التهرب الضريبي في القانون

 

تخصيص 5% من الشقق لهم.. تعرف على مزايا المسنين في القانون الجديد
 

الحبس وغرامة 5000 جنيه.. تحرك تشريعي لتقنين العمالة المنزلية


لعب القمار أبرزها.. هذه الحالات تعرض محلك للإغلاق فى قانون المحال العامة

 

عضو تعليم النواب: مشروع قانون العمالة المنزلية يضمن لهم فرص عمل عادلة

 

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقى لجنة بيت العائلة المصرية

 

باقي 12 يوم.. الفصل لمتعاطي المخدرات و200 ألف جنيه غرامة لمن ساعده

مليون جنيه البرلمان تعاطي المخدرات تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التهرب الضريبى

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