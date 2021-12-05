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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة .. أسباب القلق وفقدان الشهية أثناء الحمل .. وتوقعات الأبراج اليوم

الحمل
الحمل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

فقدان الشهية أثناء الحمل أسباب والأعراض  والنصائح لإدارة
 

فقدان الشهية أثناء الحمل أمر شائع. العديد من القضايا المتعلقة بالحمل خبرة الأمهات، مثل الغثيان ، النفور المواد الغذائية ، و الإمساك ، وجعلها تأكل أقل من الموصى بها بشكل عام ، يكون فقدان الشهية العرضي حميدًا وينحسر بنهاية الثلث الأول من الحمل. ومع ذلك ، إذا استمرت أو ساءت ، يمكن أن يؤدي ضعف الشهية إلى سوء التغذية ، مما يؤثر على صحة الأم

 

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 5-12-2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا
 

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك؛ لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 5-12-2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا.
 

أسباب وعوامل خطر القلق أثناء الحمل

غالبًا ما تمر النساء الحوامل بضغوط ما قبل الولادة ، وهي سلسلة من التغيرات الجسدية والعقلية ، بما في ذلك التغيرات العاطفية، هذه التغييرات العديدة يمكن أن تجعل المرأة عرضة للقلق

5 ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

برج القوس من الأبراج النارية  النارية ، التي تتسم بشخصية قوية وشجاعة فهم لا يخافون من تجربة كل ما هو جديد، ودائما ما تكون نظرته للأمور مختلفة.
 

وتختلف درجة تواجد تلك الصفات  من شخص لآخر نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد
 

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