محمد نجاتي عن غادة عبد الرازق: أكتر واحدة قدمت أدوارا جريئة وأعتقد معندهاش مانع ألمس إيدها

قال الفنان محمد نجاتي إن الفنان محمد رمضان أفضل من الفنان عمرو سعد، في تأدية دور للفنان الراحل أحمد زكي، معقباً: "لأن انا شوفته في برنامج كان بيقدم فيه بطريقة أحمد زكي، وكان مقدمها بشكل رائع".

وأضاف محمد النجاتي خلال لقائه مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "النهار"، أن الفنانة غادة عبد الرازق أفضل من الفنانة سمية الخشاب، في تقديم أدوار جريئة، معقباً: "لأنها مثلت أدوار فعلاً جريئة، زي الفيلم اللي عملته مع الفنان عمرو عبد الجليل .. وده عشان هي اشتغلت سينما أكثر من سمية".

وتابع الفنان قائلاً: "وأعتقد معندهاش مانع ألمس إيدها .. ممكن تكون غيرت رأيها .. محدش عارف"، مشيراً إلى أن تار عماد هي أفضل من استمتع بالعمل معها بدلاً من منة فضالي، معقباً: "لأن تارا عماد بتيجي اللوكيشن، بتقعد في أوضتها، بتخرج على التصوير، ومش بتتعامل مع أي حد، ولا عاملة مشاكل مع حد .. اللي شوفته منها أبهرني ان فيه ممثل ملتزم كده".

وأردف محمد نجاتي قائلاً: "منة فضالي كانت بتشغل نفسها بشغل الإخراج والمونتاج وحاجات ملناش دعوة بيها أصلاً".

ونوه الفنان أن حمادة هلال من أكثر الفنانين الذين كان بينهم منافسة حامية، قائلاً: "ده بحُكم ان اشتغلنا 4 اعمال معاً، ده عشرة عُمر والطفولة وشبابي كلها معاه".

واستطرد محمد نجاتي: "انا مشوفتش الفنانة هدى المُفتي، والفنانة سلمى أبو ضيف في أي عمل، وده تقصير مني أنا .. ولكن أنا مش مطلوب مني أن انا اتابع كل الأعمال .. ده انا بتابع شغلي بالعافية".

وأضاف الفنان أن الفنان أحمد مالك أفضل من الفنان خالد أنور، في تأديته للأدوار، حيث إنه سيتفوق على أبناء جيله، معقباً: "أحمد مالك قدم أدوار عجباني".