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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكتشفة متحور أوميكون توضح تفاصيل الجرعة التعزيزية.. فيديو

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قالت الدكتورة أنجليكا كوتزي، رئيس الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا مكتشفة متحور أوميكرون، إن هناك فارقاً بين أعراض الاصابة  بدلتا وأوميكرون في علامة رئيسية أن المصابين بالاخير لايعانون من فقدان حاستي الشم والتذوق".

 

وأوضحت في مداخلة عبر تطبيق " سكايب"،  خلال برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة " ON"،: "إذا تناول الشخص اللقاح وأصيب بالمتحور أوميكرون فإن الأعراض ستكون ضعيفة أقل بكثير من الذين لم يأخذوا اللقاح".

 

وأشارت: "إذا تناول الشخص اللقاح فإن فرص انتشار المرض منه إلى الآخرين تكون قليلة جدا"، مردفه: "من لم يتم تطعيمهم سينشرون الفيروس بنسبة 100%".

 

وأوضحت: "الذين لم يتناولون اللقاح سيواجهون خطر كبير إذا لم يتم تطعيمهم"، لافته: "الجرعة التعزيزية في جنوب أفريقيا ستكون من فايزر وستعطي لكل من هو فوق الستين عاما، ولكل من يعمل في المجال الصحي يأخذون هذه الجرعة بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية".

حاستي الشم والتذوق لميس الحديدي جنوب افريقيا الإعلامية لميس الحديدي فقدان حاستي الشم والتذوق المتحور أوميكرون متحور اوميكرون

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