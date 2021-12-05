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رياضة

شوقي غريب: عبد الكريم أدي مهمته مع المنتخب الأولمبي.. وعلاقتي به جيدة

صدى البلد

أشاد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، بأسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمي المنتخب السابق، مؤكدًا أنه نجح في مهمته مع المنتخب الأولمبي بنسبة كبيرة. 
وقال غريب في تصريحات مع الاعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 المذاع علي القناة الأولي "عبد الكريم أعلن في البرنامج أنه لن يعمل معي مرة أخري، رغم أن المدير الفني هو من يختار جهازه المعاون وليس العكس". 
وتابع "شعرت في الفترة الأخيرة أن المنتخب الاولمبي لا يوجد به سوي حراس مرمي، رغم أن هناك قائئمة كبيرة من اللاعبين، وكذلك المدربين المساعدين الذي أدوا عملهم علي أكمل وجه". 
وأردف " طلبت من عبد الكريم قبل البطولة الافريقية تجهيز محمد صبحي، وأبلغته أنه سيكون الحارس الأساسي للمنتخب خلال بطولة إفريقيا تحت 23 عام، رغم أن الحراس لم يلعب معي سوي 3 مباريات من 21 مباراة ودية خاضها المنتخب الأولمبي". 
واختتم غريب كلامه نافيًا وجود اية مشكلات بينه وبين عبد الكريم، مؤكدًا علي العلاقة الجيدة التي تجمعهما منذ عملهما سويًا في الجهاز الفني للانتاج الحربي منذ سنوات.

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