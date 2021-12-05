شادي محمد: محمود طاهر لم يحسم موقفه من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق إن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق لم يحسم موقفه حتي الآن من الترشح على رئاسة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

وقال شادي محمد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" محمود طاهر لم بحسم موقفه النهائي من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، تلقي موافقة الاتحاد الدولي FIFA على خارطة الطريق التي رفعها إليه والمؤدية إلى انتخاب مجلس إدارة جديد يتولى إدارة شئون الاتحاد في 5 يناير المقبل موعد انتهاء مهمة اللجنة الثلاثية المكلفة من FIFA لإدارة شئون الاتحاد المصرى.

تضمنت موافقة الفيفا ما قام به الاتحاد المصري من دعوة الجمعية العمومية وإجراء بعض التعديلات على بنود اللائحة ، كما تضمنت الموافقة أيضًا ما سبق وحدده فيفا من تكليفات للجنة الثلاثية بإدارة العملية الانتخابية المقبلة مع التأكيد على عدم أحقية أعضائها في ترشيح أنفسهم حتى في حالة تقديم استقالاتهم.