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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر اليوم الاحد

 وجهت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تحذيرا بأنه من المحتمل أن تسود حالة من الطقس غير المستقر اليوم الأحد، على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء وتمتد حتى شمال الصعيد. 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد الأحد رياحا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 45 : 55 وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر.

وأكدت مصادر مطلعة بالمطار، أن هناك غرفة ومركز عمليات بمطار القاهرة يتابعان وضع حالة الطقس أولًا بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ، فضلا عن أنه تم مطالبة العاملين بالمهبط بضرورة توخى الحذر والالتزام بمعايير السلامة، مشددة على ضرورة الاستعداد الكامل لجميع الظروف المتعلقة بحالة الطقس.


وفيما يلى بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاحد على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 

القاهرة الصغرى 14 والعظمى  21

شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 21

   طنطا الصغرى 14 والعظمى 21

   دمنهور الصغرى 14 والعظمى 21

   الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 21

   بلطيم الصغرى 14 العظمى 20

   مطروح الصغرى 13 والعظمى 21

   السلوم الصغرى 13 والعظمى 21

   سيوة الصغرى 09 والعظمى 20

   بورسعيد الصغرى 16 العظمى 21

   دمياط الصغرى 14 والعظمى 21

   الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 21

   الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 22

   السويس الصغرى 14 والعظمى 22

   العريش الصغرى 13 والعظمى 22

   رفح الصغرى 13 والعظمى 21

   رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 22

   نخل الصغرى 10 العظمى 20

   نويبع الصغرى 15 والعظمى 24

   طابا الصغرى 14 والعظمى 21

   كاترين الصغرى 05 والعظمى 15

   الطور الصغرى 15 والعظمى 24

   شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 28

   الغردقة الصغرى 16 والعظمى 27

   مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 27

   ال وم الصغرى 10 والعظمى 21

   بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 21

   المنيا الصغرى 10 والعظمى 21

   أسيوط الصغرى 09 والعظمى 21

   سوهاج الصغرى 10 والعظمى 22

   قنا الصغرى 11 والعظمى 24

   الأقصر الصغرى 11 والعظمى 25

   أسوان الصغرى 13 والعظمى 27

   أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 26

   الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 24

   شلاتين الصغرى 18 والعظمى 30

   أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 30

   حلايب الصغرى 18 والعظمى 27

   رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 27 

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