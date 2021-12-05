خالد الغندور يكشف تفاصيل إعارة أسامة فيصل وعمر كمال.. شاهد

كشف الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن تفاصيل إعارة أسامة فيصل وعمر كمال، ونشر تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك .

وكتب الغندور “ أسامة فيصل سنة إعارة بدون نية بيع وعمر كمال ماضي سنة واحدة وراجع الصيف القادم».

يذكر أن أكد الإعلامي خالد الغندور ، أن الأهلي مشواره سهل في بطولة كأس العالم للأندية، حيث أن القرعة مهدت الطريق الأهلي للوصول للمباراة النهائية .

وأضاف الغندور في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن مواجهة فريق مونتيري المكسيكي لن تكون صعبة و فريق الأهلي بخبرات لاعبيه و موسيماني قادرون علي الفوز .

وتابع أن الأهلي قادر على التأهل للمباراة النهائية لمواجهة تشيلسي المرشح الأول للتتويج بالبطولة

وأكمل أن مشاركه الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية الموسم الماضي زادت من خبرات لاعبيه و ثقتهم في خوض مباريات تلك البطولة .

وعن تعارض موعد مباريات كاس العالم للأندية وبطولة كأس الأمم الأفريقية فأكد أن ما حدث يؤكد ضعف الاتحاد الافريقي أمام الفيفا وعدم.قدرته على اجبار الفيفا علي تغير كزعد كأس العالم للأندية.