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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مجدي: اختلف مع كيروش في توظيف أيمن أشرف.. ومباراة الجزائر صعبة

صدى البلد

قال أحمد مجدي لاعب الزمالك السابق، إنه يختلف مع كارلوس كيروش في توظيف أيمن أشرف في مركز وسط الملعب خلال لقاء السودان.

وأضاف أحمد مجدي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" أيمن أشرف غير قادر على تأدية الدور الهجومي في تشكيل كيروش، وعمر كمال قدم مباراة جيدة وهو افضل في الشق الهجومي عكس، أكرم توفيق الذي يجيد أداء الشق الدفاعي".

وتابع :" كيروش خاض مباراتي لبنان والسودان بهدف تجربة لاعبيه، والمدرب البرتغالي يهدف لبناء جيل جديد لمنتخب مصر".

وأكمل:" مباراة الجزائر صعبة ولكن المباريات الكبرى لاتحتاج لتحفيز اللاعبين فيها عكس المباريات الصغيرة، ومنتخب الجزائر يمتلك ثقة كبيرة وهذا مايميزه في مواجهة مصر".

وواصل:" هدف أحمد رفعت في السودان عالمي، وأنا من محبيه فهو يمتلك قدرات كبيرة، حسين فيصل يمتلك شخصية كبيرة ويمتاز أنه لم يخشى مشاركته مع منتخب مصر".

وأتم :" طارق حامد لاغنى عنه ولكن طريقة كيروش لاتعتمد عليه، وطريقة لعب الزمالك ظلمت طارق حامد مع كيروش في منتخب مصر".

مصر منتخب مصر أحمد مجدى عمر كمال طارق حامد اكرم توفيق منتخب الجزائر أيمن أشرف لاعب الزمالك السابق المدرب البرتغالي أحمد رفعت

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