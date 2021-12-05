"السعودي للجودو" يهنئ مرزوق محمد بفوزه في انتخابات الاتحاد المصري

قدم الاتحاد السعودي للجودو برئاسة المهندس عبد العزيز البسام، التهنئة لمرزوق محمد على بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة.



وقال الاتحاد السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يتقدم رئيس الاتحاد السعودي للجودو المهندس - عبدالعزيز البسام بالتهنئه لمرزوق محمد لانتخابه رئيساً للاتحاد المصري للجودو، متطلعاً للتعاون المشترك والمثمر بين الاتحادين في البلدين الشقيقين".



اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب نتيجة انتخابات اتحاد الجودو، والتي أقيمت الخميس الماضي في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر.



وأسفرت الانتخابات عن فوز مرزوق محمد علي بمنصب الرئيس بعد حصوله على 21 صوتا مقابل 20 صوتا لمنافسه مطيع فخر الدين.



وفي العضوية فاز كل من، طارق عبد المنعم وهشام مصباح وحسام صالح وأحمد إبراهيم وعمرو مكرم وعصام رشاد وخالد إسماعيل.



وشهدت الجمعية العمومية حضور 41 هيئة من أصل 43 لهم حق الحضور والتصويت.



وشهدت الانتخابات منافسة قوية وشرسة على مقعد الرئيس، قبل أن يحسمها مرزوق لصالحه في جولة الإعادة.