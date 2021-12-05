انطلاق فعاليات المنتدى الشبابى البيئي العربي الحادى عشر بأسوان

شهدت مدينة أسوان مساء السبت إنطلاق فعاليات المنتدى الشبابى البيئى العربى الحادى عشر، الذى ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة، تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن التراثية".

وشارك فى الفاعليات نحو 250 شابا وفتاة يمثلون الجامعات المصرية والعربية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزراء الشباب والرياضة المصرية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ايسيكو وبمشاركة وزارات السياحة والاثار والبيئة.

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ومن جانبه أكد الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، الدكتور ممدوح رشوان، فى كلمته الافتتاحية خلال المنتدى، أن السياحة من أكثر الصناعات نموا فى العالم وأصبحت اليوم من أهم القطاعات فى الاقتصاد العالمى فالسياحة من منظور اقتصادى هى قطاع انتاجى يلعب دورا مهما فى زيادة الدخل القومى وتحسين ميزان المدفوعات ومصدرا للعملات الاجنبية وفرصة لتشغيل الايدى العاملة.

وقال ممدوح رشوان إنه لتحقيق برامج التنمية تم إطلاق مصطلح السياحة المستدامة وعلى الصعيد البيئى تعتبر السياحة عاملا جاذبا للسياح لاشباع رغباتهم من حيث زيارة الاماكن الطبيعية المختلفة والتعرف على تضاريسها بالاضافة الى زيارة المجتمعات المحلية للتعرف على عاداتها وتقاليدها.

وأشار ممدوح رشوان أن المدن التراثية هى المدن التى تتضمن ما تركه السابقون من موروثات فكرية وحضارية وثقافية وهى ملك للانسانية كلها ويتوجب الحفاظ عليها. وأشار رشوان الى أنه تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة يناقش المنتدى الاهداف ذات الصلة بتمكين الشباب وخلق فرص العمل المختلفة واللائقة وقضايا المياه فى الوطن العربى وبناء الاقتصاد المعرفى لدى الشباب.

وكان من بين الحضور الدكتور مجدى علام رئيس الاتحاد العربى للشباب والبيئة ، علاء الدسوقى مدير عام البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة ، الدكتورة جيهان البيومى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ويحيى عبدالرشيد رئيس شركة مياه اسوان ، الدكتور ايهاب عبدالعزيز ممثل اليونيسف، محمد حمودة ممثل جامعة الدول العربية وخبراء المنظمات والهيئات العربية والاقليمية المعنية.



هذا وكانت قد قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإفتتاح مكتبة حى السلام الثقافية بالعلاقى والمقام به مساكن متضررى السيول وذلك بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثفافة ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بجانب قيادات الوزارة والمحافظة.

أعقبه قيام وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان بإفتتاح معرض الفن التشكيلى للفنان أشرف أبو المجد ، وكذا إطلاق فعاليات القافلة الثقافية التي تضم العديد من ورش الحرف البيئية للسيدات لتكون بمثابة نواة لمشروع صغير لرفع المعاناة عن المرأة حيث شملت هذه الورش صناعات المشغولات اليدوية من الخوص والخرز وصناعة الحلى والجلود ، كما تم الإعلان عن فتح باب الإشتراك بشكل إستثنائى لمشروع " إبدأ حلمك " لأهالى المنطقة.