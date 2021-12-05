هاني حتحوت لخالد الغندور: أرجوك خليك في حالك ..17 سنة إعلام ولم تتعلم الدور الإعلامي

شن الإعلامي هاني حتحوت، هجوما عنيفا ضد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، ومقدم البرامج في قناة القلعة البيضاء الفضائية.

وقال حتحوت في تصريحات تليفزيونية أن خالد الغندور، تحدث عنه قبل أيام، وقال أنني علمت إسم الحكم، في ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا، الذي قال عنه الكابتن عصام عبدالفتاح، وأنني حاولت التواصل معه.

وأشار حتحوت الي انه لم يكن يرغب في الحديث عن هذا الموضوع ولكن كان يجب عليه الرد حتي لا يتم التطرق بالحديث عنه مرة اخري من قبل اي من زملائه الاعلاميين.

وأضاف حتحوت أن الغندور قال انني صرحت بأنه لم يتجاوب معي، وعملت تحقيق على الهواء، وبغض النظر عن كونها ضربة جزاء أو لأ، يا كابتن خالد هذه نقطة مهمة جدًا، وهذا هو دوري توضيح الحقيقة”.

وتابع، “خالد الغندور هو أسطورة من أساطير الطفولة بالنسبة لي كلاعب، لكن أنت تمارس العمل الإعلامي منذ 17 عاما، عملت فيهم 5 برامج على التليفزيون، و 3 محطات إذاعية وبرنامجين أونلاين، تخيل طوال الـ17 عاما، متعلمتش حاجة عن الإعلام، معرفتش ازاي الواحد يشتغل مهنة الإعلام”.