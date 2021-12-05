عمرو السولية يحتفل بـ الفوز على السودان فى كأس العرب

احتفل عمرو السولية لاعب النادى الاهلى و منتخب مصر بالفوز الذي حققه الفراعنة على نظيره السودان، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء امس من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها قطر.



ونشر السولية صورًا من المباراة علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام وكتب "‏‏الحمد لله ".

و اكتسح منتخب مصر، نظيره السوداني بخمس أهداف دون رد فى اللقاء الذي جمعهما على ستاد رأس أبو عبود ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

كان منتخب مصر قد حقق الفوز على لبنان، الأربعاء الماضي، في افتتاح مشواره في بطولة كأس العرب.