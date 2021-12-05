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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي عن منافسة رونالدو : أردت التفوق على نفسي فقط

صدى البلد

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، عن الطريقة التي نشأ بها مع عائلته.

وقال ميسي، في الحوار الذي أجراه مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "أهمية التواضع، لقد جئت من عائلة تنتمي إلى الطبقة العاملة، وعمل والدي طوال اليوم وكنا نعيش في حي متواضع نوعًا ما. لكننا لم نفتقر إلى أي شيء.. الحمد لله".

وأضاف ميسي : "لقد غرس والداي الاحترام في شخصيتي، خاصة خلال التعامل مع للآخرين، فضلاً عن العمل الجاد والتواضع. لقد نشأت بهذه القيم، وعندما وصلت إلى برشلونة في سن 13، وجدت نفس القيم في لاماسيا".

وتابع ميسي : "كوني نموذجًا يحتذى به الآخرون؟ لا أعرف، لم أحب أبدًا أن أكون نموذجًا يحتذى به أو أن أعطي النصيحة، لقد ناضلت من أجل أحلامي الخاصة، في البداية ناضلت كي أكون لاعبًا محترفًا، ثم كافحت لتحسين نفسي والوصول إلى أهداف جديدة كل عام. في تلك اللحظات كان هناك القليل من الحظ. أعتقد أن الله اختار كل ما حققته".

وواصل ميسي : "تجاوز عدد أهداف كريستيانو؟ أردت دائمًا أن أتفوق على نفسي وألا أنظر إلى ما يفعله الآخرون. واصلت أنا ورونالدو التنافس في الليجا لسنوات، لقد كان أمرًا رائعًا وساعدنا على النمو في مسيرتنا الاحترافية، لكن دون النظر إلى بعضنا البعض، أردت فقط أن أتفوق على نفسي، وليس أفضل من أي شخص آخر".

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