بوكيتينو يهنئ لاعبي باريس سان جيرمان بعد التعادل مع لانس

أشاد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان بلاعبيه، بعد التعادل 1-1 مع لانس، في الجولة 17 من الدوري الفرنسي.



وصرح بوكيتينو عبر شبكة كانال بلس "كانت مباراة صعبة، لانس فريق قوي بدنيا، لذا عانينا أمامهم، إلا أننا لعبنا مباراة جيدة رغم المعاناة، أعتقد أن التعادل نتيجة عادلة".



وأضاف المدرب الأرجنتيني "لا أشعر بخيبة أمل، لقد لعبنا هذه المباراة بعد مواجهة قوية منذ 3 أيام، ضغط المباريات أمر صعب، ولكن لانس يستحق الاحترام".



تابع "أنا معجب للغاية بلانس، إنه فريق شرس، وأدى مباراة رائعة، بينما ارتكبنا عدة أخطاء وفقدنا الكثير من الكرات، ورغم أنها ليست أفضل مباراة لنا، إلا أن اللاعبين بذلوا أقصى جهد، لذا فهم يستحقون التهنئة، ولكن بالطبع بإمكاننا تقديم أداء أفضل".



وفسر بوكيتينو عبر قناة RMC إجلاس كيليان مبابي بديلا، بالقول "مبابي لعب الكثير من المباريات بشكل متتالي، وشعر ببعض الإجهاد، لذا فضلت إراحته ووضعه على مقاعد البدلاء، ليلتقط أنفاسه".



وأتم تصريحاته "عانينا من الإجهاد وضغط المباريات، وافتقدنا الدقة والحيوية، ونجح لانس في قطع الاتصال بين خطوط بي إس جي".